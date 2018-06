Angola: Le Ministère de la Santé cherche à accélérer la reforme dans le secteur

A ce sujet, Silva Lutucuta a annoncé qu'un travail devrait être fait avec le Ministère de l'Administration du Territoire et d'autres départements ministériels, afin d'éviter la fragmentation du Service National de Santé, et de faire de l'actuel processus de décentralisation une occasion de fortifier le secteur. Tout ceci, a-t-elle expliqué, vise à garantir l'accès universel aux services de santé avec qualité.

Quant à la municipalisation de services de santé, la ministre a affirmé que celle-ci avait été le premier exercice de décentralisation, et qu'il y avait nécessité de tirer profit de ce qui a été bien fait dans ce sens, et de corriger les éventuelles erreurs.

L'humanisation et l'amélioration de qualité de services, le système d'information sanitaire, la surveillance épidémiologique devraient également être des cibles du processus reforme qui doit être participatif et inclusif, a-t-elle ajoute.

Huambo (Angola) — Le secteur de la Santé est prêt à approfondir et accélérer le processus de reforme basé sur la révision de carrières professionnelles, du système de formation de cadres, du financement avec définitions de sources et de modèles, a fait savoir vendredi à Huambo la ministre de la Santé, Silvia Lutucuta.

