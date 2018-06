Angola: Des élèves reçoivent leurs cartes d'identité dans les écoles

Luanda — Des élèves de l'Ecole primaire "5003", située dans la municipalité de Viana, banlieue de Luanda, ont obtenu symboliquement, vendredi, les Cartes d'identité pour citoyen angolais, à l'ouverture d'une campagne visant à émettre ce papier dans des écoles.

Organisée par le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et celui de l'Education, la campagne menée sous la devise "Ma première Carte d'identité pour la citoyenneté" est en sa première phase et se déroule dans cinq provinces: Luanda, Huambo, Bié, Malanje, Huila et Moxico.

Selon le vice-gouverneur de Luanda chargé des questions politiques et sociales, José paulo Cai, la livraison de ce document aux enfants à l'âge scolaire révèle que le gouvernement angolais s'acquittait des 11 engagements envers l'enfant, notamment le 3e et le 6e relatifs au registre de naissance et à la justice juvénile.