Cote d'Ivoire: Autonomisation de la jeunesse - Les deux foyers des jeunes d'Attecoubé bientôt réhabilités

Dans le cadre de la 12ème édition des 21 jours d'actions citoyennes (Y'Ello days) dont le thème est « L'éducation pour l'autonomisation de la jeunesse », Mtn-Ci a annoncé la réhabilitation des deux foyers de jeunes de la commune d'Attécoubé.

A savoir celui de la base navale de la marine et celui de Locodjoro. La première couche de peinture de cette opération d'envergure a eu lieu le vendredi 1er juin 2018, dans ladite commune.

« Notre quotidien dans nos bureaux nous fait perdre pied à la réalité. Les 21 jours d'actions citoyennes (21 Yello care days) permettent à chaque employé de se replonger dans son environnement et se rappeler son rôle vis-à-vis de la communauté », a indiqué Freddy Tchala, directeur général de Mtn-Ci. Avant d'ajouter que cet exercice est une initiative annuelle de bénévolat du groupe à travers ses 22 opérations dans le monde et qui voudrait que chaque année (du 1 juin au 21 juin), les 22 000 agents de l'entreprise consacrent un peu de leur temps à des actions sociales pérennes pour le bien-être de leurs communautés.

« Ce programme a démarré en 2007 en Côte d'Ivoire et depuis 2012, les actions menées ont porté sur le thème "Investir dans l'éducation pour tous" ». Ce qui a permis aux 750 agents au niveau national de réaliser des actions telles que la réhabilitation des salles de classe, de bibliothèques scolaires, de terrains de sport, le renforcement de capacité des enseignants et des dons d'ouvrages scolaires. « En 2016, Mtn-Côte d'Ivoire a remporté le premier prix du président Mtn group d'une valeur de 100 000 dollars Us pour le projet Sauvons Epp Marchoux », a-t-il soutenu.

Cette année, trois projets ont été retenus dont le principal est le « projet Yelp » composé de trois initiatives (Snap my life, coaching for success, Youth center). Il y a également des projets secondaires tels que « Projet Career day » et « projet Life matters ».

Sept localités en Côte d'Ivoire sont concernées par ce programme: Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo, San Pedro, Abengourou et Daloa. Plus de 120 000 personnes sont touchées par ce programme pour un investissement estimé à 160 million de Fcfa.

Le maire d'Attecoubé, Augustin Danho Paulin, s'est félicité de ce projet et surtout du choix de sa commune pour le démarrage dudit programme. « Il s'agit de construire la citoyenneté. Mais en l'absence de ressources pour assurer la formation et l'encadrement, les jeunes sont pris dans le tourbillon des vices de tout genre. Ainsi ce projet de réhabilitation des foyers de jeunes, qui est en état de déliquescence et son équipement en médiathèque, vise à aider cette jeunesse à se prendre en charge et à trouver son chemin », a-t-il indiqué.