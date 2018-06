Cote d'Ivoire: Révision de la liste électorale - Autorités et populations du Bafing informées de l'opération par la CEI

Le superviseur de la Commission électorale indépendante (Cei), chargé des régions du Worodougou, du Béré et du Bafing, l'imam Diakité Ousmane, a informé le corps préfectoral, les chefs traditionnels et religieux, les leaders d'opinions de la révision de la liste électorale (Rle) qui se tiendra du 17 juin au 24 juin 2018.

Cette réunion d'information qui a eu lieu le 31 mai, à la salle de conférences de la préfecture de Touba. C'était sous la présidence du préfet de région du Bafing, préfet du département de Touba, Benoît Yao Kouakou, et en présence du 3ème vice-président du Conseil régional du Bafing, Fofana Soualio et du 3ème adjoint au maire de Touba, Fadiga Vamoriba.

L'imam Diakité Ousmane a profit de l'occasion pour inviter les participants à être les relais auprès des populations. «Cette étape du processus électoral qui consiste en l'enrôlement concerne deux groupes de personnes. Les inscrits et les non-inscrits sur la liste électorale», a dit le superviseur de la Cei. Avant d'ajouter que les changements de nom, les décès et les condamnés privés de leurs droits civiques constituent les fondements de cette révision de la liste électorale.

Il a parlé également des nouveaux majeurs qui ont 18 ans révolus au 31 mai 2018 et qui doivent s'inscrire sur la liste électorale. Et pour cela, la carte nationale d'identité (Cni), le certificat de nationalité et l'attestation d'identité Oni sont exigés pour cette inscription.

Tous les lieux de vote au nombre de 274 dans le Bafing, sont des lieux d'enrôlement et seront opérationnels pour ladite opération. « Ils ouvrent de 8 heures à 17 heures et l'opération est gratuite. Informez et sensibilisez les populations», a insisté Diomandé Sinzé, président régional de la Cei.

Des échanges ont permis de mieux comprendre cette opération. «Nous avons bien compris ces explications et demanderons à nos concitoyens d'aller se faire enrôler», a affirmé Zoumavé Jean-Baptiste, membre de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, section Bafing.