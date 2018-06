Cote d'Ivoire: Offices de tourisme - L'Association panafricaine portée sur les fonts baptismaux à Abidjan

Les 31 mai et 1er juin 2018, les directeurs généraux de huit (8) pays africains, autour de leur hôte de Côte d'Ivoire Tourisme, ont posé un acte fondateur.

Au terme de 48h de travaux visant à mettre en synergie leurs stratégies de promotion des destinations respectives de leurs pays, en conformité avec un calendrier touristique harmonisé et à l'aune de plateformes de hubs régionaux et/ou de foires et salons de pays émetteurs à l'international, les directeurs généraux d'Offices et agences nationaux de tourisme du continent ont décidé de créer une association panafricaine.

Ainsi donc, au nom de ses pairs présents aux travaux du Complexe Le Wafou d'Abidjan, le 1er juin, SEM. Jean-Marie Somet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, l'Office ivoirien de promotion de la destination ivoirienne, intra et extra muros, a-t-il lu la déclaration « engageant » ses pairs du Burkina Faso, de la Centrafrique, du Gabon, du Mali, du Maroc, du Niger et du Sénégal, à « initier l'Association africaine des offices et agences nationaux du tourisme, en abrégé, Aont ».

Un engagement qui vise, à en croire SEM. Somet, tout aussi, « à poursuivre le processus de la mise en place » de cette faîtière panafricaine qui devrait déboucher, dans le droit fil du modus vivendi dont ses collègues d'une trentaine de pays africains avaient convenu, à la faveur du 8e Salon international du tourisme d'Abidjan (Sita), à une Assemblée générale consacrant la création définitive de l'Aont.

Aussi, les pays initiateurs, s'obligent-ils à une large diffusion de l'information à l'intention des autres pays africains, « convaincus qu'ils sont que seule une large concertation des organisations nationales africaines chargées de la promotion touristique est à même de créer les conditions d'épanouissement du tourisme africain ».

Pour rappel, il incombe de noter qu'un office de tourisme est un centre d'information dont la mission est « l'accueil, l'information et la promotion du tourisme » sur le territoire concerné à destination du public ou des visiteurs, allant des simples habitants locaux, aux excursionnistes et en passant par les touristes.

L'objectif de la structure est de faciliter le séjour touristique des visiteurs. Cette structure publique dans la plupart des pays est généralement située dans un ou plusieurs points stratégiques du territoire, notamment où le flux de personnes est important, mais aussi avec des bureaux ou délégations à l'étranger.

Au fil des décennies, il est bon de le savoir ou le rappeler, le tourisme a connu un essor continu et s'est diversifié de plus en plus, au point de devenir un des secteurs économiques à la croissance la plus rapide du monde. Le tourisme moderne est étroitement lié au développement et il englobe un nombre grandissant de nouvelles destinations. Cette dynamique en fait un moteur essentiel du progrès socioéconomique.‎

Aujourd'hui, le volume d'affaires du secteur touristique égale, voire dépasse celui des industries pétrolière, agroalimentaire ou automobile. Le tourisme est désormais un des grands acteurs du commerce international et, en même temps, il constitue une des principales sources de revenus de beaucoup de pays en développement, donc africains. Cette croissance va de pair avec l'accentuation de la diversification et de la concurrence entre les destinations. D'où l'opportunité de l'édiction de l'Association continentale des offices de promotion, aux fins d'une mise en synergie des offres, potentialités et niches spécifiques aux pays.