Burkina Faso: ﻿﻿Musique - Ombr Blanch de retour sur la scène avec «Polarisateur»

C'est en tant que « véhicule de la parole » qu'Ombr Blanch souhaite vivement « polariser » l'auditoire pour que son message puisse voyager le plus loin possible.

L'œuvre « Polarisateur » est composée de 3 volumes. Et le premier qui vient de voir le jour, intervient 9 ans après la sortie du premier album de Ombr Blanch, qui avait pour titre « Existence virtuelle ». Toutefois, les deux autres volumes qui sortiront bientôt, seront selon les propos de son auteur « une continuité du précédent sur le plan chronologique, mais également dans l'évolution des problèmes d'une semaine en un mois et aboutir inévitablement à 12 mois ».

A travers cette deuxième production discographique, Apollinaire Ouédraogo, de son vrai nom entend attirer l'attention et focaliser les esprits tout comme les regards ainsi que les oreilles des uns et des autres sur des faits auxquels la société fait face quotidiennement. Pour y parvenir il offre 7 textes poignants, constituant les différents titres présents sur ce premier volume de « Polarisateur ».

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.