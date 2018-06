Togo: Dans l'attente d'une nouvelle date pour un nouveau round du dialogue intertogolais

Et c'est quoi la suite ? Pour Jean-Pierre Fabre, « la suite est laissé à leur discrétion, ils vont retenir une date ». Il croit savoir que ces deux délégations (guinéenne et ghanéenne) iront « faire les rapports aux deux chefs d'Etat ».

Aux curiosités qui cherchaient à savoir si des propositions leurs ont été faites ou non, la réponse du leader de l'ANC est sans appel : « Non, aucune proposition ne nous a été faite. Nous avons exposé la situation. On a dit ce qu'on pense de la situation actuelle, de la recrudescence de la violence, du refus de mettre en œuvre des mesures d'apaisement, des rafles, ... on a demandé que ça cesse ». Et, en réaction à ce qui a été exposé, il a rapporté qu'ils ont pris « l'engagement de faire cesser ces violences ».

Pas de recommandations, ni de propositions à la sortie de la rencontre de ce jour entre la délégation des deux facilitateurs de la CEDEAO et les protagonistes de la crise togolaise. C'est du moins ce que l'on peut comprendre de la déclaration du Chef de file de l'opposition et président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre.

