Tunisie: Le fair-play a fait la différence !

Nidhal Ltaief condamne Moknine !

Pour revenir au SC Moknine, il rejoint au final Stir Zarzouna en L3. Rageant pour un SCM privé d'un penalty que l'arbitre Nidhal Ltaief n'a pas décrété. Rappelons que Moknine a déjà été fortement lésé par l'arbitrage lors du match contre l'ASD.

L'équipe avait même annoncé son retrait des barrages avant de se raviser. Ce faisant, les dirigeants du SC Moknine en ont rajouté une couche en marge de l'épilogue du play-out. Ils accusent la FTF de complaisance envers l'OB et l'ASD. Selon eux, ce tournoi a été créé sur mesure et à la carte pour sauver l'Olympique de Béja et l'AS Djerba de la relégation en Ligue 3! Ils estiment enfin que tout a été fait dans cette phase de play-out pour aider ces clubs à garder leurs places en Ligue 2. Le SC Moknine indique que l'arbitrage est un outil tendancieux au service d'une FTF partiale et injuste (ambiance!)

L'OB sort ses griffes

Volet faits saillants de cette journée atypique à plus d'un titre, l'ES Radès et le SC Moknine se sont donc neutralisés un but partout.

Radès a débuté les hostilités par Bassem Manai à la 8' avant que Karim Moncer ne rétablisse l'équilibre à la 88'. L'OB, à son tour, s'est distingué en venant à bout de Stir Zarzouna sur le score de (2-1). C'est pourtant Stir Zarzouna qui a allumé la première mèche par Mohamed Cherif Ghidaoui à la 9', sonnant par là même le réveil des Béjaois. Coup sur coup, Amir Dridi, sur penalty à la 25', Chadi Amri (29') et Rached Arfaoui (80') ont matérialisé l'ascendant de l'OB, un club qui n' a pas été ménagé par des soucis multiples cette année !

Résultats

ES Radès-SC Moknine : 1/1

AS Ariana-AS Djerba : 0/0

Stir Zarzouna-Olympique de Béja : 1/3

Classement Pts

1/ AS Djerba 10

2/ Olympique de Béja 9

3/ AS Ariana 7

4/ ES Radès 5

- SC Moknine 5 (en L3 la saison prochaine)

6/ Stir Zarzouna 0 (en L3 la saison prochaine)