Tunisie: Coulibaly intransférable !

L'entraîneur « sang et or » peut aborder la préparation à l'intersaison l'esprit tranquille en attendant des renforts. Khaled Ben Yahia a ciblé ses recrutements pour cet été, soit un renfort par compartiment.

Une telle démarche ne peut qu'être bénéfique pour l'Espérance de Tunis et pour ses joueurs qui verraient sans doute leur cote grimper pour certains après la Coupe du Monde de Russie. Pour d'autres, une consécration en C1 africaine leur permettrait de monter en grade et voir eux aussi leurs cotes revues à la hausse.

Dans un communiqué rendu public avant-hier, la direction du club a confirmé n'avoir reçu aucune offre officielle pour aucun de ses joueurs : « L'administration de l'Espérance Sportive de Tunis souligne qu'elle n'a reçu aucune offre pour aucun joueur », peut-on lire dans ce communiqué qui précise : « et qu'elle ne compte pas se séparer d'aucun joueur en raison d'importantes échéances qui attendent notre équipe sur le triple plan national, régional et continental ».

Mais tout un chacun sait que l'anniversaire du centenaire n'aura tout son charme que si l'équipe parvient à remporter la Ligue des champions, le plus beau cadeau qu'entraîneur et joueurs puissent offrir à leurs supporters. Et pour mettre toutes les chances du côté de son équipe, Hamdi Meddeb ne libérera aucun joueur cet été.

