Tunisie: Ruud Krol à pied d'œuvre

Cette nouvelle expérience vient d'être annoncée d'une manière officielle au cours d'une conférence de presse tenue jeudi dernier, dans la soirée, au complexe sportif du CSS, et au cours de laquelle le président du club Moncef Khemakhem, et le technicien néerlandais ont évoqué avec beaucoup de passion la période vécue par le club sous la férule de ce technicien et qui fut couronnée par deux titres de valeur, celui du championnat national et celui de la coupe de la CAF. Ce fut précisément au cours de la saison 2012-2013.

Des deux parties, on a émis l'espoir au cours de la conférence de rééditer des exploits analogues, d'autant que le club aura à défendre ses couleurs au cours de la prochaine saison sur quatre fronts, en l'occurrence le championnat et la Coupe de Tunisie, la Coupe arabe des clubs et l'épreuve panafricaine des clubs. Cela nécessite une préparation spécifique et un travail de base de grande portée, ont-ils souligné...

Des renforts bien précis

Des deux côtés, on a surtout insisté sur la portée du travail de base, en accordant aux jeunes du cru les conditions propices pour améliorer leurs performances.

Krol a d'ailleurs précisé que l'effectif actuel, tel qu'il a eu l'occasion de le voir de près à travers certains enregistrements en vidéo de quelques-unes de ses dernières rencontres disputées au cours du dernier exercice, ne manque pas de potentialités intrinsèques, et où seuls quelques postes au niveau du travail d'approche et de l'attaque nécessitent des renforts précis pour attiser la concurrence entre les joueurs concernés par les postes.

Travail en profondeur

Krol a tenu à adresser aux supporters sfaxiens son respect pour leur attachement inconditionnel à leur club, tout en leur demandant un peu de temps pour bâtir une équipe jeune, solide et complémentaire : «Nous allons travailler avec sérieux et application pour atteindre les objectifs visés, comme ce fut le cas lors de mon premier passage à la tête de l'équipe en 2013. Seuls donc les plus méritants auront droit d'être parmi les rentrants... Je veux aussi travailler dans un environnement propice pour assurer les conditions du succès».

Staff complémentaire

Krol aura à ses côtés un entraîneur adjoint qui n'est autre que le technicien Mahmoud Masmoudi qui connaît de très près l'équipe pour avoir exercé au cours de la saison écoulée parmi le précédent staff. Quant aux postes de préparateur physique et d'entraîneur des gardiens, ils viennent être confiés respectivement à Mehdi Marzouk et Mohamed Rebaï, deux techniciens au long cours.

Concernant la présidence de la section de football du club, elle sera assumée par l'ex-gloire du club des années 90 du siècle écoulé, Chokri Cheïkhrouhou, un mordu de football de qualité.

L'entame officielle des préparatifs pour la nouvelle saison aura lieu le lundi 11 juin à 9h00, au stade Taïeb-M'hiri. Quant à la première échéance à laquelle le club sera engagé, elle est relative à l'épreuve panarabe des clubs prévue le 4 août prochain à Ibril, face à l'équipe du Pétrole irakienne.

Une entrée en matière à hauts risques.