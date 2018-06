Ile Maurice: La Marche des Fiertés aura bel et bien lieu

La réactivité de la police a été la même lorsque la photo du Premier ministre avait atterri sur un site pour adultes, fait ressortir un autre. Depuis une semaine, les menaces de mort envers la communauté LGBT et les activistes se sont multipliées et Pauline Verner a été personnellement menacée.

Pauline Verner fait valoir que le travail de l'ONG est d'autant plus d'actualité avec cette démonstration de l'homophobie dont le pays a été témoin. Il est hors de question de laisser gagner les propos haineux et sectaires.

Depuis quelques jours, les posts homophobes sur Facebook sont de plus en plus virulents. Les railleries se sont transformées en invectives pour finalement aboutir à des menaces de mort. Pauline Verner, consultante du collectif Arc-en-ciel, en a reçu 126 en une nuit. Elle a porté plainte au Central Criminal Investigation Department en compagnie de son homme de loi, Me Jean Claude Bibi. De son côté, l'Attorney General, Maneesh Gobin, a demandé une enquête immédiate de la police sur ces menaces de mort. Il intervenait vendredi à un séminaire organisé par le collectif Arc-en-Ciel à l'hôtel Saint-Georges à Port-Louis.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.