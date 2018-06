Sénégal: Incidents du Meer au palais - Thérèse Faye Diouf appelle ses camarades à la discipline

La coordinatrice nationale de la Convergence des jeunesses Républicaines (Cojer), Thérèse Faye Diouf, dont le nom a été mêlé à ceux des auteurs des incidents entre jeunes du Mouvement des élèves et étudiants Républicains (Meer), survenus mercredi dernier au Palais de la République, s'est inscrite en faux contre de ces accusations.

Elle a regretté non sans demander à ses camarades de cultiver la discipline de parti, de respecter les institutions ... et d'accepter les modalités mises en place lors des réunions.

Selon Thérèse Faye Diouf, son nom a été « cité à tort ». N'empêche qu'elle a demandé à ses camarades de la jeunesse estudiantine du parti présidentiel de « cultiver la discipline ». Revenant sur les incidents, elle soutient que « l'idée était que les cinq candidats envoient chacun une liste de huit personnes à Pape Samba Diop. Mais, il s'est trouvé que deux des cinq candidats ont mobilisé des cars que tout le monde a vu devant les grilles du Palais de la République ». Aussi, considérant qu' « il fallait respecter les modalités de la rencontre avec le président de la République », à savoir accepter le choix du nombre de cinquante jeunes invités délégués du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) et de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer), elle a jugé normal l'intervention des forces de l'ordre. « C'est très normal que les forces de l'ordre réagissent, au vu de la situation qui prévalait au Palais pour restaurer l'ordre», dit-elle. Toutefois, la directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la Case des tout-petits (Anpectp), qui n'a pas manqué de mettre en garde les auteurs de tels actes regrettables, déplorables et condamnables, est d'avis que ces incidents sont à relativiser voire à positiver. Selon Mme Diouf, «on peut positiver ces évènements, car l'esprit n'était pas de faire du mal au parti». Sous ce rapport, pour lustrer l'image du parti présidentiel et de son leader, le Président Macky Sall, elle promet d'accompagner les jeunesses républicaines regroupées dans le mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) en renforçant leurs capacités sur les nobles idéaux, valeurs et vertus qui fondent le parti présidentiel.

Le Meer présente ses excuses à la famille républicaine

Le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer), à travers un communiqué, regrette les incidents survenus devant le Palais de la République et présente ses excuses à la famille républicaine.

Des violences ont été notées devant les grilles du palais de la République lors de l'audience que le chef de l'Etat avait accordé aux élèves et étudiants de son parti. Suite à ces incidents, le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer), à travers un communiqué, regrette cet épisode et présente ses excuses à la famille républicaine. Dans le communiqué signé par le Coordonnateur provisoire, Abdoulaye Diagne, le Meer rappelle que « l'heure n'est plus à la division encore moins aux querelles de clans au vu des échéances importantes qui nous attendent ».

Sur un autre registre, le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer), adresse ses « sincères remerciements » au président de la République, Macky Sall, qui a décidé de relancer cette structure du parti au pouvoir et « du choix porté sur notre camarade Abdoulaye Diagne aux fonctions provisoires de coordonnateur de notre mouvement ». « Fier de ce choix, le Meer entend jouer pleinement le rôle d'avant-garde du parti en tous lieux et en toutes circonstances et mériter, aux mieux, la confiance du président Macky Sall », lit-on dans le communiqué.

Le Meer félicite « vivement » le président de la République « pour les mesures historiques prises en vue d'améliorer les conditions de vie et d'étude des étudiants notamment la réduction des prix des tickets de restauration, l'augmentation des bourses ». « Le Meer national invite à l'utilisation de l'arme du dialogue et de la concertation avec toutes les autorités compétentes dans la résolution des conflits ou de quelque autre nature que ce soit », souligne le communiqué. Le Mouvement des élèves et étudiants de l'Apr renouvelle son engagement et sa détermination « à donner au Président Macky Sall les moyens d'accéder à un second mandat en 2019 et au premier tour ».