Afrique Australe: Le Lesotho et la Zambie premiers qualifiés pour les demi-finales

Son quart de finale n'a pas non plus été de tout repos pour le Lesotho. Opposé au Swaziland, il a dû patienter jusqu'à la 70eminute pour inscrire l'unique but de la rencontre, oeuvre de Sera Motebang Le Lesotho jouera sa demi-finale soit contre le Zimbabwe, champion en titre, soit contre le Botswana.

Dans l'épreuve fatidique des tirs au but le capitaine namibien n'a pas su montrer la voie à ses partenaires en ratant sa tentative. Ronald Ketjijere manquera également son essai, le gardien s'interposant pour préserver sa cage. C'est finalement Kelvin Mubanga qui donnera la victoire aux siens en transformant son essai. L'épreuve s'est achevée sur le score de 4 tirs au but à 3. La Zambie affrontera soit l'Afrique du Sud, soit Madagascar en demi-finale.

Le Lesotho et la Zambie ont arraché samedi leur billet pour les demi-finales. Les Chipopolo ont dû batailler dur pour parvenir à atteindre le carré d'as. Contre une combative équipe de la Namibie, les Zambiens ont eu recours à la séance des tirs au but pour passer le cap des quarts de finale.

