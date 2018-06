Angola: L'agriculture crée beaucoup d'emplois - Dit le Président João Lourenço

Luanda — L'agriculture est une branche de l'économie qui crée beaucoup d'emplois et l'Afrique dispose de conditions optimales pour le développement de ce secteur, a déclaré le président de la République d'Angola, João Lourenço.

Dans une interview accordée à l'Euronews, João Lourenço a dit que ne pas investir dans l'agriculture, en Afrique, était une grave erreur et qu'il était nécessaire d'investir dans ce secteur pour mettre fin à la faim, réduire les taux de pauvreté et être une source de produits d'exportation, comme un moyen de diversifier l'économie angolaise.

Il a précisé que les devises n'étaient pas produites uniquement à partir de la vente de pétrole, mais aussi de la vente d'autres produits, y compris les produits du champ.

A titre d'exemple, il a déclaré que les pays les plus développés du monde investissaient massivement dans l'agriculture.

"Nous, pour diverses raisons, devrions investir davantage dans l'agriculture, plus qu'ils ne le font", a jugé l'homme d'Etat, en fonction des conditions du continent africain.

D'autre part, João Lourenço a parlé des politiques pour attirer les investissements vers l'Angola, comme l'approbation de la nouvelle loi sur l'investissement privé, plus attrayante et supprime l'exigence des entrepreneurs étrangers de s'associer à un homme d'affaires national pour investir dans le pays, et la facilitation et l'exemption des visas dans les passeports ordinaires.

"Nous sommes très déterminés à supprimer un obstacle majeur aux affaires en Angola, qui est le soi-disant phénomène de corruption. C'est une lutte qui est difficile, qui prendra du temps, mais nous sommes prêts à faire face à ce problème géant de corruption et nous sommes sûrs que nous allons gagner", a-t-il garanti.

Il a fait savoir que la justice s'adaptait au nouveau cadre, puisque la lutte contre la corruption n'était pas seulement une affaire de politiciens.

La société elle-même doit et fait sa part, faisant des plaintes et une autre réaction contre la corruption et, bien sûr, la justice est la fin ultime de cette chaîne de forces dont la mission est de lutter contre ce fléau, a-t-il ajouté.

Il a souligné la nécessité de diversifier l'économie afin que le pays puisse disposer de plus de ressources pour investir, notamment dans les secteurs social, de l'éducation, de la santé et du logement, afin d'obtenir davantage d'emplois, notamment pour les jeunes.

Le chef de l'Etat angolais a effectué une visite officielle de trois jours en France du 28 au 30 mai pour renforcer la coopération existante.

Quatre accords de coopération ont été paraphés dans les domaines de l'agriculture, de la défense, entre autres.

João Lourenço était accompagné de la première dame de la République, Ana Dias Lourenço, et des membres de l'Exécutif.