Algérie: Un lanceur d'alerte et un journaliste arrêtés à Oran

#Algérie : Les autorités devraient libérer immédiatement le lanceur d'alerte Noureddine Tounsi et le journaliste Said Boudour, tous deux arrêtés hier à Oran, en pleine rue, après la publication de récentes révélations sur des malversations du port d'Oran https://t.co/xP43vo7JlN pic.twitter.com/l1lulJ11OY

« On voit une levée de boucliers de la société civile et de la presse en Algérie actuellement concernant ces deux personnes. J'espère que cette mobilisation continuera pour mettre une pression suffisante pour éviter que ces personnes soient condamnées à je ne sais quel chef d'accusation de façon expéditive. »

Maitre Henri Thulliez, cofondateur de la Plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique (PPLAAF), demande leur libération, « parce que, a priori, quand on regarde les éléments tels qu'ils arrivent jusqu'à présent : on intimide un journaliste qui fait son travail d'information de l'opinion publique et on intimide un lanceur d'alerte qui n'a fait que révéler des informations de corruption, donc qui touchent à l'intérêt général. »

Les deux hommes, Noureddine Tounsi et Said Boudour, ont été transférés à Alger dans la nuit de vendredi 1er juin à samedi 2 juin. Leurs avocats n'ont toujours pas accès au dossier alors qu'ils seront déférés ce lundi devant un juge.

