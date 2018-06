Mauritanie: Déclaration d'alliance entre le courant de soutien à la candidature de BDA et le parti EsSawab

document

Notre pays traverse une phase de son histoire extrêmement dangereuse en raison de la sensibilité et de la profondeur des transformations politiques, économiques et sociales qu'il subit et celles qu'il ne tarderait pas à entamer les mois et années à venir. Ce qui impose aux forces nationales sérieuses d'entreprendre des positions responsables pour relever ce défi à travers:

Premièrement: la préservation de la société contre les conflits internes sous-jacents de l'injustice et des inégalités sociales sous toutes leurs formes, la réalisation des conditions requises pour le maintien de l'unité des composantes du peuple mauritanien et de leur cohésion, l'entretien des constantes unificatrices de la société notamment sa sécurité spirituelle, son identité nationale commune et ses symboles linguistiques,

culturels et civilisationnels, la prise en compte des diverses valeurs dictées par la nature du pluralisme culturel et le droit à la différence et le bannissement de tout appel à l'exclusion et au racisme, quelle que soit leur nature: ethnique, linguistique et même zonale.

Deuxièmement: l'élimination définitive de toutes les formes d'esclavage et des sphères de pauvreté et de fragilité mais aussi de tous les environnements favorables aux atteintes aux droits de l'homme conformément aux normes de l'égalité politique entre les citoyens en droits et en devoirs et au respect de leurs volonté et choix conscient et libre.

Troisièmement : promouvoir le processus de transformation démocratique pour atteindre un état de développement positif des institutions, du droit et de la loi - des réalisations majeures basées sur le principe du transfert pacifique du pouvoir par les urnes loin de la violence et de la perturbation des bureaux de vote.

La situation de notre pays à la veille des élections législatives, régionales et municipale augure de beaucoup d'espoirs mais aussi comporte des risques certains alimentés par une pénurie importante dans la qualification des partis, l'élargissement des cercles de désespoir politique ce qui impose de placer l'intérêt national suprême au-dessus de toute considération autre, d'assembler les énergies susceptibles de renforcer l'unité nationale et d'enrichir les efforts de l'opposition démocratique en Mauritanie dans le maintien du choix démocratique et renforcer les acquis en la matière.

Considérant ce qui précède, le parti SAWAB et le mouvement ayant soutenu la candidature du président Biram Dah Abeid aux dernières élections présidentielles déclarent leur alliance en vue des élections Municipales, régionales et législatives de 2018 telle indiquée en annexe et celles des présidentielles de 2019 dans lesquelles le parti SAWAB s'engage à soutenir la candidature du président Biram Dah Abeid. Les deux parties expriment un désir réel que ce partenariat soit une première étape dans le développement d'un projet national unitaire faisant évoluer le pays vers des options réelles de paix civile et de transition démocratique en 2019. Ils exhortent toutes les forces démocratiques nationales quel que soit leur domaine de préoccupation à prendre conscience de l'importance de resserrer les rangs pour préserver l'Etat et la société contre les différents dangers qui les entourent aujourd'hui.

Comme les deux parties déclarent tendre la main à l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à se joindre à ce pôle régi par l'unique vision consistant à mettre fin définitivement aux passifs humanitaire, économique et culturel néfaste des régimes d'exception, à préserver la nation, à faire face aux défis du développement et à consolider la démocratie.

15 ramadan 1431 correspondant au 31 mai 2018

Biram Dah Abeid

Candidat aux Présidentielles

Dr Abdoul Salem Ould Horma

Président du Parti SAWAB