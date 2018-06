Togo: Sémassi, nouveau dauphin du leader, l'AS Togo Port colle au peloton de tête

Après la chute de la précédente journée, il fallait se relever. Et l'AS Togo Port l'a bien compris et l'a fait ce dimanche lors de la réception de Gomido de Kpalimé. Pour cette rencontre qui devrait permettre à l'équipe des Portuaires de se coller encore plus au peloton de tête, les gars d'Ayivi Ekuévi ont sorti le grand jeu. Ils ont d'abord ouvert le score par le biais de Xavier Koussaglo (58ème).

La suite, c'est Kissimbo Hunlédé qui passera par là pour transformer à la 82ème minute de jeu un penalty accordé au club du Port Autonome de Lomé. Et comme si cela ne suffisait pas, six minutes plus tard, Eli Koidjo Séwonou porte le score à 3-0 pour le club portuaire. Si cette victoire ne permet pas de changer de classement (4ème), toutefois, le club fait légèrement son retard vis-à-vis du trio de tête.

Le club le plus heureux de cette 26ème journée reste et demeure Sémassi de Sokodé. Et cette joie n'est procurée que par Fousséni Rafiou et Yves Tenguey qui, respectivement aux 22ème et 90ème minutes de jeu ont signé les buts des Sèmons face à une équipe d'Agaza qui continue sa descente aux enfers. 2-0, ce fut le score de cette rencontre qui a eu lieu au municipal de Sokodé. Grâce à ce succès, Sémassi est le nouveau dauphin du leader Koroki.

Un leader qui s'est fait avoir (0-1) au municipal d'Atakpamé où il a été accueilli par Gbikinti dont le terrain de Bassar est sous sanction de la FTF. Toutefois, les boys du coach Maurice Noutoudjin restent leaders.

Des fortunes diverses pour les autres rencontres de la journée

Hold up parfait pour ASKO à Tsévié devant Espoir FC (1-0), victoire de Maranatha sur le même score à domicile face à Unisport, tout comme pour Foadan qui recevait Anges de Notsè. Nul d'un but partout (1-1) entre l'AS OTR et Kotoko de Lavie, nul blanc entre ASCK t Dyto.