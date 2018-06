Burkina Faso: Millenium Challenge Corporation - La signature du 2e compact envisagée pour 2019

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a échangé, le vendredi 1er juin 2018 à Ouagadougou, avec une délégation du Millenium challenge corporation (MCC), conduite par la vice-présidente, Kyeh Kim. Il a été question du processus de formulation du second compact en faveur du Burkina Faso, qui devrait en principe être signé en 2019, vu les avancées.

Le processus d'élaboration du second compact du Millenium challenge corporation (MCC) en faveur du Burkina Faso, essentiellement focalisé sur le secteur de l'énergie, connaît des avancées significatives. L'unité de coordination et de formulation de ce compact, pilotée par l'économiste Samuel Kaboré, a enclenché la troisième phase du processus, celle de l'identification des projets.

« Nous avons fait un travail participatif avec l'ensemble des acteurs impliqués dans le secteur de l'électricité, à travers des ateliers, des commissions, etc.

Actuellement, nous sommes parvenus à identifier trois projets », a indiqué Dr Kaboré. Membre de la délégation du MCC, conduite par la vice-présidente, Kyeh Kim, le vendredi 1er juin 2018 chez le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, il a indiqué que le premier projet porte sur l'efficacité du secteur de l'énergie.

« Ce sont essentiellement des réformes et des renforcements de capacité », a-t-il précisé concernant ce volet. Le deuxième projet, à en croire M. Kaboré, c'est l'accroissement de la production moins coûteuse de l'énergie. « Là-dessus, nous visons la construction d'une centrale de 50 mégawatts en traite avec stockage », a-t-il mentionné.

Le troisième projet identifié a trait au renforcement du réseau électrique, pour en faciliter l'accès au plus grand nombre de consommateurs. « Les projets sont toujours en évolution, et il est possible qu'il y ait des changements dans la suite du processus », a prévenu le secrétaire permanent de l'Unité de coordination et de formulation du second compact. Il s'est par ailleurs gardé d'annoncer le coût du compact en préparation :

« C'est un processus évolutif. Le coût sera précisé par la partie américaine ».

Le plaidoyer du ministre de l'Energie

Les progrès soulignés par Dr Kaboré ont été bien accueillis par la vice-présidente du MCC, qui revient « avec plaisir » au Burkina, un an après le lancement du processus. « Ça a été un honneur pour moi d'avoir une discussion avec le Premier ministre.

On a parlé des progrès réalisés dans la conduite du processus. Nous sommes très contents de notre collaboration avec le gouvernement burkinabè.

Nous sommes très ravis des avancées et attendons avec impatience, de signer ce compact avec le Burkina l'année prochaine. Nous espérons que ce compact va contribuer à la réduction de la pauvreté à travers la croissance économique », a déclaré Kyeh Kim.

Le ministre de l'Energie, Bachir Ismaël Ouédraogo, qui était également de la délégation, dit mener sans relâche le plaidoyer pour tirer le « maximum de profit » du second compact, étant donné que son département en est le principal bénéficiaire. « Le compact est un processus qui va permettre de bénéficier d'un don du gouvernement américain, et c'est à saluer.

C'est une collaboration qui montre l'excellence des relations entre les peuples américains et burkinabè. On est en train de finaliser le compact, et nous plaidons pour avoir une enveloppe financière conséquente, vu les difficultés dans le secteur de l'énergie et l'importance de ce domaine dans le développement d'un pays.

Nous faisons de notre mieux pour engranger le maximum possible avec ce compact, pour permettre d'asseoir une base durable en matière d'énergie au Burkina », a-t-il affirmé. Pour le chef du département en charge de l'énergie, les investissements doivent être planifiés, de sorte à avoir un confort dans une vingtaine d'années.

« Très rapidement, nous allons engager les études de faisabilité, puisqu'un partenariat a déjà été signé. Notre souhait est que nous puissions aller vite, pour que dès 2019, nous puissions bénéficier des retombées de ce compact », a avancé M. Ouédraogo.