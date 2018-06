Burkina Faso: USSU-BF 2017-2018/handball - De justesse pour les dames de l'Université Ouaga 1

La finale des dames en handball a été la dernière rencontre jouée le samedi 2 juin 2018 au Palais des sports dans la catégorie grandes écoles de l'USSU-BF, saison 2017-2018.

C'est l'équipe de l'Université Ouaga 1 Professeur Joseph-Ki-Zerbo, qui est montée sur la plus haute marche du podium devant celle de ESCO-IGES, après les prolongations. C'était en présence du ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupiou.

Personne ne s'attendait à des prolongations de la finale des dames en handball, tellement les joueuses de ESCO-IGES étaient nettement au-dessus de leurs adversaires de l'Université Ouaga 1 en première période de jeu. Elles débutent bien la partie en creusant rapidement l'écart. Alima Ouédraogo et ses camarades mettent ainsi à nu la défense de l'équipe de l'Université Ouaga 1.

Et à la pause, le score est de 16 à 11 pour ESCO-IGES. A la reprise, les pouliches du coach Olivier Tuina sont plus maintenant entreprenantes. Elles réussissent à exploiter le maximum d'occasions de buts et leur défense devient de plus en plus imperméable.

Et après 7 minutes de la reprise, l'équipe de l'Université Ouaga 1 remet les pendules à l'heure. Le score est désormais de 17 à 17. L'équipe de ESCO-IGES tente de nouveau de prendre l'ascendance. Mais elle manque de punch devant les cages de l'adversaire. A la fin du temps réglementaire, la marque est de 32 à 32.

Les prolongations de 2X5 minutes doivent départager les deux équipes prétendantes à dame-coupe. Au terme de la première prolongation, l'équipe de ESCO-IGES prend une avance d'un point (35-34).

A la seconde prolongation, l'attaque de l'Université Ouaga 1 est plus adroite et celle de ESCO-IGES inactive; ce qui permet à Adjaratou Ouédraogo et ses co-équipières d'avoir le gain de la finale avec 37 points contre 35.

Chez les seniors messieurs, l'Université Ouaga 1 a disposé largement de l'ISSDH en finale, par le score de 34 à 15. Les dames de l'Université Ouaga 1 ont été récompensées avec une somme de 180 000 F CFA, un trophée et des médailles d'or.

Celles de ESCO-IGES ont reçu une somme de 130 000 F CFA et des médailles d'argent. Les meilleures équipes et les meilleurs athlètes des autres disciplines ont reçu également leur récompense lors de cette dernière journée.