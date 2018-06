Burkina Faso: CAMES - Roch Kaboré élevé à la dignité de Grand-Croix

Le jubilé d'or du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a eu lieu du 25 au 31 mai 2018, dans la capitale burkinabè. Il a été marqué par l'élévation à la dignité de Grand-Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le 1er juin 2018.

Roch Marc Christian Kaboré est entré dans le cercle des personnalités administratives et politiques qui ont concouru au développement des systèmes d'éducation de qualité sur le continent africain. Une reconnaissance marquée par son élévation à la dignité de Grand-Croix de l'Ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (OIPA/CAMES).

La cérémonie de distinction a eu lieu au lendemain du jubilé d'or du CAMES, soit le 1er juin 2018. C'était en présence des chefs d'Etat du Tchad, Idriss Deby Itno, du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, de la Guinée, Pr Alpha Condé, du Sénégal, Macky Sall et le ministre camerounais de l'Enseignement supérieur, Pr Jacques Famé Ndongo, représentant le président Paul Biya.

Parmi les actions menées ou à réaliser qui lui ont valu cette distinction, la place de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation dans le Plan national de développement économique et social (PNDES).

Ainsi, le Conseil des ministres du CAMES par la voix du grand chancelier, Pr Bertrand Mbatchi, par ailleurs secrétaire général du CAMES a noté, entre autres, la construction d'un amphithéâtre de 700 places réceptionné à l'Institut des sciences (IDS), le démarrage des travaux de construction d'un amphithéâtre de 750 places à Ouaga 2, la construction et la réception de 7 bâtiments pédagogiques, 4 laboratoires du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) en construction, la construction d'une bibliothèque en R+4, la construction d'un restaurant universitaire de 300 places, de cinq cités universitaires en mode Partenariat public privé (PPP), l'apurement à hauteur de 2 milliards en 2016 de la dette du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), le bitumage à l'UO2 de la voie reliant la Nationale n°4.

«Mon admission à la dignité de Grand-Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES est une reconnaissance au peuple et au gouvernement burkinabè, pour l'ensemble des efforts de la nation dans la promotion de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en particulier», a dit le président du Faso.

Pour lui, l'état des lieux du système éducatif burkinabè, à l'instar de celui des autres pays-membres du CAMES doit interpeller tous les acteurs sur la nécessité de relever les défis de la professionnalisation des filières d'enseignement et l'amélioration de l'adéquation formation-emploi.

Selon le président, Roch Marc Christian Kaboré, le volet recherche a besoin davantage de coordination, d'infrastructures et d'équipements, de sécurisation foncière par endroits et de valorisation des résultats. «Au Burkina Faso, le PNDES, 2016-2020 a mis la formation du capital humain au centre des priorités nationales.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation apparaît alors dans le dispositif comme le creuset et le moteur d'un système générateur de cadres compétents, porteurs d'innovations pour stimuler le développement économique et technologique au Burkina Faso», a soutenu M. Kaboré.

Rencontre tous les 3 ans

Les activités du cinquantenaire ont été marquées par la signature d'une déclaration de huit points dite de Ouagadougou par les chefs d'Etat présents à cette rencontre.

Les chefs d'Etat ont réaffirmé leur engagement à soutenir le CAMES, instrument de solidarité, de coordination et d'harmonisation de politiques d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, félicité le CAMES pour le travail remarquable opéré dans la construction d'un espace d'enseignement et de recherche compétitif et performant, institué une rencontre périodique des chefs d'Etat et de gouvernement tous les 3 ans pour raffermir les liens entre Etats-membres en rapport avec les problématiques d'enseignement, de recherche et d'innovation.

En outre, ils ont décidé de soutenir le CAMES à travers son appartenance aux institutions d'enseignement et de recherche aussi bien au niveau de l'Union africaine(UA) qu'à l'échelle internationale, d'engager leurs Etats à renforcer l'autonomie financière du CAMES par l'acquittement régulier des cotisations et un plaidoyer pour l'apurement des arriérés, de réaffirmer leur volonté de doter leurs pays d'un enseignement supérieur et d'une recherche au service du développement, à la hauteur de leurs ambitions à travers un investissement massif.

Les présidents ont encouragé le CAMES dans son engagement envers les principes relatifs à l'assurance qualité dans toutes les pratiques de l'enseignement supérieur en conformité avec le 4e objectif du développement durable adopté par l'agenda 2030 des Nations unies et en conformité avec l'agenda 2063 de l'UA et la Stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique (CESA 2016-2025) et ont affirmé leur détermination pour le développement du numérique comme outil de transformation de la société à travers son utilisation intelligente en pédagogie.

Conditions d'attribution de la dignité de Grand-Croix

Les propositions d'attribution des distinctions émanent des organismes universitaires nationaux des pays- membres du CAMES. Ces propositions sont ensuite analysées par le Conseil de l'Ordre qui vérifie le respect des critères.

Ces derniers sont principalement d'ordres académiques : les responsabilités administratives exercées dans les systèmes nationaux d'enseignement et de recherches des pays-membres du CAMES, la qualité et le nombre des publications scientifiques réalisées, etc. Enfin, c'est le Conseil des ministres du CAMES qui décide des nominations.

Les distinctions sont remises par le grand chancelier lors de cérémonies officielles organisées en collaboration avec les ministères chargés de l'enseignement supérieur des pays concernés.