Le foyer St Joseph des élèves de Koupèla a abrité, le vendredi 25 mai 2018, la clôture de la IIe édition de «Allo jeunesse», une compétition culturelle initiée par l'Association pour l'éducation des filles au Kourittenga (AEFK), sous le thème : «La lutte contre le mariage d'enfants».

Lutter contre le mariage des enfants par le biais des activités culturelles et artistiques, tel est le défi qu'entend relever l'Association pour l'éducation des filles au Kourittenga (AEFK). Son objectif est la promotion de l'excellence scolaire, des droits de l'enfant et la pratique des activités culturelles en milieu jeune.

«Depuis un certain temps, nos communautés vivent au rythme de la montée du rapt (enlèvement), du lito (échange), du mariage forcé et/ou précoce qui ont pour conséquences immédiates la déscolarisation, les grossesses précoces et/ou non désirées.

Nos enfants deviennent des mamans sous le regard impuissant des parents», a déclaré la présidente de l'AEFK, Agathe Guigma. «Allo jeunesse» est une compétition culturelle initiée par l'AEFK afin de motiver l'excellence en milieu scolaire et éveiller les consciences pour un changement de comportement.

Placée sous la présidence du haut-commissaire de la province du Kourittenga, Auguste Kinda, représenté par le préfet, Amadou Ouédraogo et parrainée par Mme Zougmoré née Zongo Bibata, avec l'appui financier de Plan Koupèla, la IIe édition de «Allo jeunesse» qui a regroupé six établissements du secondaire, a eu pour thème : «La lutte contre le mariage d'enfants».

La présidente de l'AEFK, Agathe Guigma, a relevé dans son intervention, que les quelques cas qui ont été observés lors des différentes investigations, ont permis de savoir que des filles sont enlevées par des hommes par le biais du rapt et la lito. D'où le choix de la présente édition, afin de pouvoir toucher la sensibilité des uns et des autres.

Carrefour d'expressions variées, de rencontre de partage et de communion entre les jeunes de la «cité des cailloux blancs», cette activité constitue un tremplin de promotion et un accompagnement adéquat de jeunes talents.

Le préfet de Koupèla, représentant le haut-commissaire, Amadou Ouédraogo, a aussi soutenu que les disciplines artistiques en compétition, à savoir le ballet, le slam et le sketch au regard de leur spécificité, sont des canaux qui, non seulement contribuent à mobiliser les jeunes, mais permettent de passer des messages de prise de conscience et une piste qui conduit vers une réelle transformation positive des jeunes.

Selon la marraine, l'initiative de cette association de s'intéresser à la problématique du mariage forcé ou précoce des enfants à travers son projet « Allo jeunesse » est une interpellation à tous à plus d'un titre. Mme Zougmoré a, pour ce faire, formulé des conseils de mère à la jeunesse de Koupèla, en général et aux élèves surtout filles, en particulier:

«Jusqu'à 17 ans vous êtes encore des enfants et votre place se trouve à l'école ; renseignez-vous sur la santé sexuelle et reproductive en fréquentant les centres d'écoute pour jeunes afin d'éviter les maternités précoces, cause de vos échecs scolaires.

Soyez disciplinées pour rester longtemps à l'école afin que vous puissiez achever vos études». Des primes d'encouragement et des attestations ont également été remis aux établissements qui ont pris part à la compétition et à des partenaires qui accompagnent l'AEFK.