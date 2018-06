Afrique de l'Ouest: Interconnexion électrique Bolgatanga-Ouagadougou - Le Burkina Faso a achevé ses travaux

Une semaine durant, des sommités scientifiques des 19 pays du Conseil africain et malgache pour l'enseignement… Plus »

De son avis, il n'y a aucun autre moyen de pression sur le fournisseur si ce n'est la négociation. « On n'a pas un contrat bien ficelé avec eux, c'est une relation de coopération basée sur l'amitié», a indiqué l'ingénieur. Ce projet dont le coût est estimé à plus de 34 milliards de F CFA accuse un grand retard car il devrait être exécuté depuis 2015.

A l'écouter, la ligne d'interconnexion est aussi fonctionnelle, et ce, jusqu'au Ghana. Ce qui pose problème actuellement, a-t-il expliqué, c'est le point de connexion de Bolgatanga où les travaux ne sont pas encore achevés. D'ores et déjà, les phases d'essai ont commencé, foi du chef de projet.

Les travaux d'interconnexion électrique entre le Burkina Faso et le Ghana vont bon train. En ce qui concerne la partie burkinabè, ils sont terminés. C'est le constat qu'ont fait des journalistes et des membres d'Organisations de la société civile (OSC) le vendredi 1er juin 2018 sur le terrain lors d'une sortie sur le chantier initiée par la Société nationale burkinabè d'électricité (SONABEL).

La Société nationale burkinaè d'électricité (SONABEL) a organisé le vendredi 1er juin 2018, une visite de terrain des travaux d'interconnexion électrique entre le Ghana et le Burkina Faso. Cette sortie a permis de constater le point de connexion de Zagtouli et les installations sur la ligne.

