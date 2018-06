Burkina Faso: Recherche scientifique et innovation - Paul Biya félicite Roch Kaboré pour ses actions

Il est allé remettre une lettre de son président Paul Biya à son homologue, Roch Marc Christian Kaboré. Même s'il dit ne pas connaître le contenu de cette missive, il a fait comprendre que Paul Biya transmet au président du Faso, ses salutations et le félicite pour les actions menées pour promouvoir la recherche scientifique et l'innovation.

En marge des festivités entrant dans le cadre du jubilé d'or du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES), le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu successivement en audience, le ministre camerounais de l'Enseignement supérieur, Pr Jacques Famé Ndongo, envoyé par son président Paul Biya et l'ensemble des ministres du CAMES, dans l'après-midi du vendredi 1er juin 2018, au palais de Kosyam.

