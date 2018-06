Burkina Faso: Gestion durable des terres - Les acteurs du Centre-Ouest font le bilan de leurs activités

Dans le cadre de la mise en œuvre du sous-programme de la région du Centre-Ouest du Programme national de partenariat pour la gestion durable des terres (CPP)au Burkina Faso, le comité de pilotage dudit sous-programme a tenu, le 23 mai à Koudougou, sa première session ordinaire de l'année 2018.

Malgré les efforts consentis au Burkina Faso à travers l'adoption d'initiatives politiques et la mise en œuvre de projets et programmes de développement en matière de gestion durable des terres, la situation de la dégradation reste préoccupante, mettant en péril les écosystèmes et le développement socio-économique du pays.

C'est pour faire face à cette dégradation des terres qu'il a été adopté en 2006 avec l'appui du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et le Programme des Nations unies pour développement (PNUD), le Programme national de partenariat pour la gestion durable des terres (CPP), dont le but est de «combattre la dégradation des terres et la pauvreté au Burkina Faso, à travers un aménagement durable, décentralisé et équitable des ressources rurales».

Le sous-programme de la région du Centre-Ouest est un des cinq sous-programmes de la première phase de ce Programme. Il a le même but que le programme CPP avec pour objectif d'établir un système coordonné et décentralisé de gestion durable des terres agro-sylvo-pastorales dans la région du Centre-Ouest ».

C'est un sous-programme qui est classé en catégorie B et doté d'un organe d'orientation et de pilotage appelé «Comité de pilotage». Les membres du comité se réunissent deux fois par an, en session ordinaire, et c'est dans ce cadre que la première session ordinaire de l'année 2018 s'est tenue, le 23 mai dernier.

En tenant cette première session ordinaire de l'année, l'objectif était de permettre au comité de pilotage d'exercer son mandat d'orientation et de pilotage de l'exécution du sous-programme.

Ainsi, l'ordre du jour était l'examen et l'adoption du projet de compte rendu de la deuxième session ordinaire de l'année 2017 ; la présentation, à titre d'information, des conclusions, recommandations et enseignements tirés de l'évaluation finale du sous-programme ; la présentation, l'examen et l'adoption du projet de rapport d'activités de l'année 2017 du sous-programme CPP du Centre-Ouest et enfin les divers.

Au terme de l'ouverture de la session, c'est le président du comité le Dr Sibidou Sina qui a, en personne, assuré l'examen et l'adoption du projet de compte rendu de la deuxième session ordinaire de l'année 2017 ainsi, après quelques amendements apportés par les membres, ledit compte rendu a été adopté.

S'agissant des autres points de l'ordre du jour, c'est le coordonnateur du sous-programme CPP du Centre-Ouest, Moustapha Sandwidi assisté de son staff qui a fait les différentes présentations.

De son exposé, on retiendra qu'en terme de bilan, la mise en œuvre des activités du Plan de travail annuel (PTA) 2017 au 31 décembre 2017 affiche un niveau moyen de 93,5% en termes de taux de réalisation physique des cibles visées pour un taux d'exécution financière de 94,5%.

Des taux qui, selon le coordonnateur du sous-programme CPP du Centre-Ouest, pouvaient être meilleurs, n'eût été la survenue d'un certain nombre de contraintes qui échappent au contrôle de l'unité de gestion du sous-programme.

Toutefois, les efforts fournis par toutes les parties prenantes ont permis d'atteindre ces taux au bilan final qui ont été positivement appréciés par les membres du comité. Au regard des résultats atteints depuis la mise en œuvre du sous-programme CPP du Centre-Ouest en 2014, le président du comité de pilotage, le Dr Sibidou Sina a saisi l'occasion de l'ouverture de travaux de la session, pour renouveler sa gratitude au PNUD et au Fonds pour l'environnement mondial dont les appuis sont salutaires.