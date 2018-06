Ile Maurice: Raj Dayal vs l'État - Une joute qui dure depuis 2011

Il y a plus de dix ans qu'ils ont été informés de la présence d'amiante dans leurs maisons.… Plus »

Sources d'argent inexpliquées : Raj Dayal n'a pas convaincu la commission sur des sommes d'argent versées sur son compte. Entre le 1er décembre 1992 et le 18 avril 1996, Rs 165 470 avaient été versées sur son compte. Du 30 septembre 1992 et 26 avril 1996, Rs 11 938,20 ont été versées sur son compte, sous forme de pièces d'une roupie.

° Sa réputation internationale en tant que professionnel, travailleur social et homme religieux a été ternie par la machinerie mise en branle par l'État et par le gouvernement de Navin Ramgoolam.

° Son arrestation par des Junior Police Officers constitue, selon lui, des actions dégradantes à son encontre. L'État, ajoute Raj Dayal, a tout tenté pour le dénigrer et l'empêcher d'obtenir du travail dans le secteur privé. Il affirme qu'il n'a pu obtenir du travail en tant que Senior Officer, Defence Affairs au sein de la Southern African Development Community (SADC). D'autant qu'il était poursuivi dans un «criminal case» et faisait l'objet d'une «Objection to Departure». Il estime les salaires perdus pour ce poste à plus de Rs 100 millions.

