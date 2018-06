Mali: Le ton monte entre pouvoir et opposition au pays

La marche organisée le 2 juin dernier à Bamako par la Coalition pour l'alternance et le changement, s'est… Plus »

Parmi les blessés, des jeunes, des femmes, mais surtout des personnalités politiques de premier plan comme l'ancien ministre de l'économie et des finances Mamadou Igor Diarra, le candidat du parti ADP-Maliba à l'élection présidentielle de juillet prochain, l'homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo, ou encore le leader d'opinions Etienne Fakaba Sissoko. Le gouvernement malien estime de son côté que les forces de maintien de l'ordre ont fait preuve "de professionnalisme" et qu'il n'y a pas eu de tirs à balles réelles contre les manifestants.

Depuis la violente répression à coup de gaz lacrymogènes samedi lors de la marche pacifique de la société civile et de l'opposition malienne, les rencontres se multiplient pour les initiateurs de ce rassemblement qui avait pour objet d'exiger des élections libres, crédibles et transparentes. Ainsi qu'un traitement impartial de l'information de la part du média d'Etat, l'ORTM (l'office de radiodiffusion, télévision du Mali). Selon l'opposition, la garde rapprochée du Premier ministre Soumeylou Maiga a tiré à balles réelles sur les manifestants aux mains nues.

Opposition et société civile sont descendues dans la rue pour réclamer des élections crédibles. Selon les chiffres officiels, on dénombre 16 blessés. L'opposition parle d'une "répression sauvage et brutale".

