Ile Maurice: Coupe du monde - Opéré avec succès, Keshan Sohadeb pourra assister au match d'ouverture

D'ici à quelques jours, dit Keshan, confiant, il pourra marcher et aller mieux. Il ne cache d'ailleurs pas son excitation. Le garçon, qui s'intéresse au journalisme, rêve déjà de plier bagages pour rejoindre le pays de Poutine afin de vivre cet événement footballistique mondial sur place. Il faut dire que les obstacles auxquels il a fait face n'ont fait qu'alimenter de plus belle son envie de partir. Il devrait prendre l'avion le lundi 11 juin.

Et bonne nouvelle, son opération ayant été un succès, le verdict est positif. Même si Keshan n'arrive pas encore à se déplacer de façon autonome, il a le feu vert du médecin. D'autant plus que sa tante Priscilla Ramkhalawon, qui a également remporté un billet pour la Russie, sera du voyage.

