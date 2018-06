Ile Maurice: Sangeet Fowdar - «Une tenace odeur d'argent sale autour de Sobrinho depuis le début»

C'est à lui de le dire. Il y a une enquête, on saura qui a fait quoi. Pour Ivan, Sobrinho était clean... mais il est avocat, pas expert financier. Moi, c'est mon métier, j'ai dirigé une Management Company, je connais les règlements et je vois les choses autrement.

Détrompez-vous, Ivan et moi avons des relations civilisées, ce n'est pas la guerre. J'ai mon travail de député à faire et lui celui de ministre.

Je ne suis pas le seul à le penser, c'est un sentiment partagé par plusieurs collègues députés et ministres. Je serais surpris que le Conseil des ministres approuve. Ce serait d'autant plus déplacé que la CWA réalise de juteux profits.

J'ai proposé diverses choses... J'aimerais surtout que ce gouvernement s'engage à revoir le système de recrutement dans la fonction publique et que le Budget en fasse provision. Plus de transparence est indispensable.

Justement, des mesures fiscales seront annoncées pour relâcher la pression. Et puis, ce ne sont pas les taxes qui posent le plus de problème, mais l'usage qui en est fait. Et là aussi, ça pourrait bouger.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.