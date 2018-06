Ile Maurice: Hôtel à Pomponette - «Je ne peux arrêter un projet qui est en cours», explique Pravind Jugnauth

Pour le collectif, «le Premier ministre a le pouvoir de reprendre le bail de Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd». Bail qui est arrivé à terme en novembre 2017. A-t-il été renouvelé ? Aucune réponse à ce stade, bien que le promoteur ait demandé une extension du délai au ministère du Logement et des terres.

Une explication qui ne convainc pas les membres d'Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL). Ils s'interrogent notamment sur l'opacité des conditions dans lesquelles le bail a été octroyé à Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd, qui n'a «aucune expérience dans la gestion d'un hôtel».

Et c'est le gouvernement travailliste, souligne-t-il, qui a alloué un bail à la compagnie Midas Acropolis pour développer un projet hôtelier à Pomponette. Par la suite, «il y a eu une nouvelle demande de permis. Le gouvernement a accepté ce projet», indique le chef du gouvernement en faisant référence au promoteur Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd.

