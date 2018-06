Ile Maurice: Le premier ramadan d'Ishaan, «grand garçon» de 8 ans

«Nous irons aussi, chez les tantes et oncles et les voisins. Pour leur souhaiter Eid Mubarak. Mais aussi recevoir notre enveloppe !» conclut Ishaan avec un sourire espiègle.

Pourquoi notre petit gaillard observe-t-il le jeûne ? «Parce que j'aime bien. Maman nous apprend que c'est important de jeûner pendant le ramadan car c'est un des cinq piliers de l'islam. Et à la fin, pour Eid, on reçoit des cadeaux. Mes parents me donnent des cadeaux tous les ans mais là ce sera différent car j'ai jeûné comme un grand...»

La souris lui en a, certes, volé quelques-unes, mais il faut quand même éviter que les caries n'attaquent celles qui restent. Ensuite, on passe à table. «Je mange du riz ou des fois du pain. Maman prépare différents plats tous les matins, dit-il. Le tout accompagné d'un grand verre de lait et de fruits.»

Vêtu de son kurta préféré et coiffé de son bonnet rouge, Ishaan Rayn Boodhoo attend impatiemment l'azaan pour rompre le jeûne. Il est presque l'heure de l'iftaar. Et il a faim, vraiment faim, puisqu'il n'a rien avalé de toute la journée.

