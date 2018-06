Burkina Faso: Assemblée nationale - Le statut du cadre de la police nationale adopté

En sa plénière du vendredi 1er juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté deux projets de lois sur trois inscrits. Il s'agit de ceux relatifs au statut du cadre de la police nationale et à la règlementation générale du renseignement au Burkina Faso. Le troisième inhérent à la modification de la loi portant statut de l'opposition politique a été retiré à la dernière minute par le gouvernement.

Le projet de loi portant statut du cadre de la police nationale a été adopté à l'unanimité par les députés présents, le vendredi 1er juin 2018, à Ouagadougou. Il comprend dix titres répartis en 208 articles.

Les objectifs du projet de loi sont, entre autres, l'amélioration de l'organisation et le fonctionnement de la police nationale, le renforcement des valeurs d'éthique et de déontologie des ressources humaines, l'amélioration de la gestion administrative du personnel et le renforcement de son régime disciplinaire.

Au cours des débats qui ont précédé l'adoption du projet de loi, les parlementaires ont souligné la nécessité d'encourager la police dans son combat pour la sécurité des citoyens et de leurs biens. Toutefois, ils ont invité les agents de la police nationale à faire preuve de pondération lorsqu'ils traversent des difficultés en leur sein et de poser les problèmes sans forcément faire des débrayages.

Les grèves, ont-ils soutenu, ternissent l'image du corps de la police nationale. « Je vous encourage à être toujours du côté du peuple. Ce ne sont pas les grades qui vont rehausser l'image de la police, mais c'est votre capacité à gérer vos problèmes à l'interne qui vous honorera », a soutenu le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé.

Le ministre de la Sécurité, Clément Sawadogo, a salué l'approbation du projet de loi par les élus du peuple, d'autant plus qu'il va donner « plus de conviction » aux agents de la police nationale afin qu'ils s'investissent à fond dans l'exercice de leur mission. «

Notre pays fait face à des menaces sécuritaires d'un type nouveau au nombre desquelles le banditisme organisé, les bandes qui opèrent avec des armes de guerre et le terrorisme.

Dans ce contexte, il est attendu de la police, beaucoup d'engagement et de détermination », a-t-il déclaré. A cet effet, a précisé le ministre, il fallait entreprendre un certain nombre d'aspects organisationnels et de gestion des personnels pour mettre les agents, beaucoup plus à l'aise.

Pas d'équivalences avec les grades au niveau de l'armée

Il a émis le vœu que l'adoption de cette loi renforce la cohésion interne à la police. Clément Sawadago a indiqué que le texte recèle beaucoup d'innovations dans l'organisation des différents corps.

« Il y a le corps de commissaire de police où on a le commissaire principal, le commissaire divisionnaire, le contrôleur général et l'inspecteur général. Dans le corps des officiers de police, vous aurez désormais des grades comme lieutenant, capitaine et commandant de police.

Dans celui de sous-officiers de police, il y aura des grades comme sergent, adjudant, adjudant-chef major de police », a-t-il détaillé. Il a soutenu qu'il est clarifié dans les textes que c'est une organisation qui est propre à la police et qui n'établit pas des équivalences avec les grades au niveau de l'armée.

«Ce sont deux types d'organisation et de cheminement différents et nous ne voulons pas d'amalgame. Nous avons adopté ces appellations pour être en phase avec le reste du monde », s'est-il voulu clair.

La seconde loi adoptée se rapporte à la règlementation générale du renseignement au Burkina Faso. Forte de cinq titres comprenant 43 articles, ce texte permet au pays de disposer désormais d'un cadre juridique cohérent pour mieux organiser le renseignement.

L'article 3 stipule que la loi s'applique, entre autres, à la surveillance des activités suspectes de nature à porter atteinte à « la sûreté et à la sécurité de l'Etat », à la lutte contre le terrorisme et à la recherche des criminels, et à la lutte contre le financement du terrorisme.

« Escamotage de la procédure législative »

Pour le ministre de la Sécurité, la loi va permettre à l'Agence nationale du renseignement (ANR), qui est la structure de coordination, de pouvoir se consolider, s'équiper comme il faut, pour des renseignements de qualité.

« Le renseignement est une donnée fondamentale de la sécurité des populations, de la stabilité des institutions et de la gestion même d'une nation. Pour l'organiser, il faut disposer d'instruments juridiques clairs et c'est ce que nous n'avions pas. Ce qui constituait également une limite dans la manière de déployer le renseignement », a expliqué Clément Sawadogo.

Bien avant l'adoption de ces deux lois, le projet de loi portant modification du texte règlementaire du statut de l'opposition politique a suscité une tension au sein de l'hémicycle.

Dans la loi inhérente au statut de l'opposition politique, il ne figure aucune disposition qui prévoit des possibilités de désistement ou des hypothèses d'empêchement du chef de file de l'opposition. C'est ce vide juridique qu'il fallait combler avec l'introduction d'un article.

Même si dans l'ensemble, les différentes commissions parlementaires ont donné leur quitus pour son adoption, les interventions des députés de tout bord ont relevé des insuffisances dans la formulation de l'article. Notamment, les termes de « désistement » et d' « empêchement » ont fait l'objet d'interprétations diverses.

Lors du passage au vote, le groupe parlementaire Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a demandé une suspension pour concertation.

A la reprise, il a suggéré que le texte soit retiré pour une meilleure reformulation. Une suggestion à laquelle s'est plié le gouvernement. Mais ce retrait, tel qu'il s'est passé, a suscité le courroux des députés de l'opposition. A leur tour, ils ont demandé une suspension pour décider de la conduite à tenir.

A leur retour à l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement (UPC), Kombaterssour Dah, a qualifié le mode de retrait du projet de loi « d'escamotage de la procédure législative ». Ce à quoi le 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Me Bénéwendé Stanislas Sankara, a réagi en affirmant que l'article 103 du règlement intérieur autorise le retrait d'une loi à tout moment.

En réaction, les parlementaires de l'opposition ont quitté les débats. « Les députés de la majorité prennent des décisions en lieu et place du gouvernement. Le fait d'être majoritaire ne doit pas être utilisé comme un alibi pour escamoter la procédure législative. Nous refusons ce diktat de la majorité », a argué Kombaterssour Dah, lors d'un point presse.