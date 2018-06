Ethiopie: Vers une levée anticipée de l'état d'urgence

Il n'avait pourtant pas encore abordé le problème prioritaire pour beaucoup de militants des droits humains : l'état d'urgence. Il avait été instauré un jour après l'annonce surprise de la démission de l'ancien Premier ministre Hailemariam Desalegn, le 15 février dernier. C'était la seconde fois en moins d'un an et demi que cette loi d'exception, prévue par la Constitution, était mise en oeuvre.

L'Ethiopie vit ses dernières heures sous état d'urgence. Il était en vigueur depuis 3 mois et demi et devait encore durer jusqu'à la mi-août, mais le Conseil des ministres a annoncé sa levée, samedi matin. Selon le chef de cabinet du Premier ministre, « la loi et l'ordre ont été rétablis ».

