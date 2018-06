Madagascar: La crise politique vue par la rue

C'est la pagaille en ce moment. De toute façon tous les 10 ans il y a des problèmes à Madagascar : en 2009 et puis maintenant 2018. On en a vraiment marre de ce qui se passe actuellement. »

Opposition ou dirigeants actuels, Manga, couturière dans une usine ne fait plus confiance. « Ils ne pensent qu'à eux. Ils font semblant de se battre alors que quand ils auront leur place ils feront la même chose que ceux qui sont au pouvoir en ce moment, se lamente-t-elle. Là ils disent qu'ils sont proches du peuple, mais quand ils auront leur place ils ne tiendront plus compte de nous. »

Depuis plus d'un mois, les 73 députés de l'opposition et leurs partisans occupent la place du 13-Mai dans le centre d'Antananarivo pour demander la démission du chef de l'Etat.

A Madagascar, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale est attendue. La Haute Cour constitutionnelle a donné jusqu'à ce mardi 5 juin au pouvoir et à l'opposition pour trouver un accord de sortie de crise. Après plus d'un mois de contestation, dans les rues de la capitale, c'est surtout la lassitude et l'impression de déjà-vu qui a gagné les Malgaches.

