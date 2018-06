Afrique de l'Ouest: Cinéma - La Côte d'Ivoire et le Nigéria tournent "Je t'aime"

Telle est en substance la trame narrative de « Je t'aime » du scénariste nigérian Tundé Babalola, très connu dans le milieu Nollywwodien pour Critical Assignment (Ndlr : A la croisée des chemins, 2004) October 1 (Ndlr : premier Octobre, 2014) et Last flight for Abuja (Ndlr : Dernier vol pour Abuja, 2012), très prisés par les cinéphiles qui lui ont valu d'être meilleur scénariste au Nollywood movie award.

Les choses avancent bien. Mais progressivement l'amoureux de directeur comprend que l'interprète est lui aussi amoureux de celle qu'il convoite. Il convainc sa promise de le suivre et vivre dans une atmosphère plus clémente chez lui au Nigéria. Elle accepte à une seule condition : que l'interprète soit du voyage...

