Tunisie: Les raisons d'une baisse de 2,8%

Il faut faire preuve de plus de vigilance dans ce secteur pour éviter les arrêts répétitifs du travail sur le chantier qui causent cette situation déplorable de la production.

Certains points positifs illuminent, cependant, cette grisaille qui a trop duré. La production industrielle a enregistré une augmentation dans le secteur de l'industrie agroalimentaire de 16,5%, suite à la hausse observée dans la production d'huile d'olive, le secteur de l'industrie mécanique et électrique de 5,7% et le secteur de l'industrie de textile, habillement et cuir de 0,2%.

L'huile d'olive et les industries mécaniques et électriques sont désormais sur la liste des produits phares de la Tunisie vu les performances qu'ils ne cessent de réaliser aussi bien dans la production que dans l'exportation. Les professionnels devraient focaliser davantage leurs efforts sur ces secteurs en en incluant d'autres pour améliorer notre croissance et être plus compétitifs.

La Tunisie a atteint un niveau de compétitivité dans ces deux secteurs -- et dans d'autres en réalité -- qui lui a valu un bon positionnement sur le marché mondial où la compétitivité est plus rude. Il faut encourager également les secteurs en difficulté pour qu'ils reprennent leur envol et arrivent à améliorer leur productivité.

D'autant plus qu'ils emploient des milliers de Tunisiens de différentes catégories professionnelles.