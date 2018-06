Tunisie: Jawhar doux-amer

Les intentions de réservations ont atteint des niveaux records et les entrées touristiques pourraient… Plus »

Khousouf porte en quelque sorte l'identité de «Winrahmarah» , un album profondément tourné vers la Tunisie, dont la plupart des titres sont en dialecte tunisien. «Soutbouk» (La voix de ton père), «Sghar» (Enfants), «Madhloum» (Opprimé), «Gueloulmout» (Ils ont dit de la mort) ou encore «Wenawenamechi» (Et je pars avec eux) qui se renouvelle dans cet album dans une version épurée, ont fait partie du lot musical de la soirée de jeudi dernier. Un album que Jawhar dit avoir écrit d'un trait, où chaque titre est comme un personnage dessiné en musique, paroles et beaucoup d'images.

Ironie d'un Jawhar déterminé à titiller le public par sa musique, le premier titre qu'il interprète est «Menichhzin» (Je ne suis pas triste) qui porte dans ses paroles et sa musique cette humeur artistique douce-amère de «Winrahmarah» , illustrée également dans les quatre clips vidéo de l'album, dont le dernier, «Khousouf» (éclipse), réalisé par Ismaël, filme en noir et blanc un Tunis morose, observé par un Jawhar debout sur terre comme un ange déchu.

