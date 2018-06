Tunisie: La multinationale Huawei renouvelle son contrat de partenariat

Les intentions de réservations ont atteint des niveaux records et les entrées touristiques pourraient… Plus »

De son côté, le ministre des Technologies de la communication et de l'Economie numérique, Anouar Maârouf, a déclaré que la volonté de collaborer avec la Chine dans le secteur des Tic est une volonté qui anime les autorités tunisiennes, notamment le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, qui ont adhéré à l'initiative de s'ouvrir davantage sur la Chine. Cette initiative implique un partenariat gagnant-gagnant qui permettra, d'une part, à la Tunisie de bénéficier du transfert du savoir chinois en la matière permettant de renforcer sa position en tant que hub technologique dans la région. D'autre part, la Tunisie accompagnera la Chine dans son projet d'extension sur le continent africain. Les compétences tunisiennes, principale richesse de la Tunisie sont le vecteur de cette coopération fructueuse.

Le directeur de la coopération internationale relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura, a fait savoir, dans une déclaration à La Presse, que le renouvellement du contrat signé avec la multinationale chinoise en 2015 s'inscrit dans le cadre d'une coopération bilatérale entre les deux pays qui vise à promouvoir le secteur des Tic en Tunisie et les compétences des jeunes diplômés. Interrogé sur les critères de sélection, Slim Choura a affirmé qu'un comité tripartite constitué de membres représentant chacun les institutions concernées par le programme se charge de la sélection des étudiants inscrits dans des écoles d'ingénieurs suivant leurs soft skills, mais également selon leurs résultats universitaires.

De son côté, l'ambassadeur de Chine en Tunisie, Huo Zhengde, a affirmé que la Chine s'engage dans une coopération gagnant-gagnant avec la Tunisie. En effet, la Chine compte s'appuyer sur les compétences tunisiennes pour l'aider à s'implanter sur le marché africain, vu son emplacement géographique, son infrastructure technologique développée et la richesse de ses ressources humaines. En contrepartie, elle s'engage de contribuer à la fondation du hub technologique que la Tunisie souhaite devenir. Il a, également, affirmé que la société Huawei compte étendre son activité en Tunisie, offrant ainsi, plus de 1000 emplois, d'ici peu, sachant qu'actuellement la société emploie 170 collaborateurs dont 151 Tunisiens.

Dans son allocution d'ouverture, le représentant de la multinationale en Tunisie a affirmé que « seeds for the future » permettra, chaque année, à partir de 2018 et jusqu'à 2020, de faire bénéficier 10 étudiants tunisiens inscrits en cycle d'ingénieurs dans des filières relevant du domaine des TIC, d'un stage de deux semaines en Chine, dont la première semaine est dédiée à la découverte de la culture chinoise, notamment dans la capitale chinoise Pékin et la ville de Shenzen. La deuxième semaine est consacrée à des visites aux divers sites technologiques de la multinationale chinoise.

