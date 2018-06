Maroc: Le pays prend part au Festival des cinémas arabes à Paris

L'Institut du monde arabe (IMA) organise, à partir du 28 juin, un festival dédié aux cinémas arabes avec au programme plus de soixante-dix films, fictions et documentaires issus de plusieurs pays du monde arabe dont le Maroc.

Destiné à soutenir et à faire découvrir les talents dont cette région du monde foisonne dans ce domaine, ce festival unique en Europe, connaîtra la participation de plus d'une centaine d'invités : cinéastes, acteurs, producteurs et journalistes en provenance de pays arabes, mais aussi d'Europe, notamment de France, et d'ailleurs. Il sera réparti en trois sections dont une compétitive réservée aux longs et courts métrages, fictions et documentaires produits en 2017-2018, pour laquelle quatre films marocains ont été sélectionnés.

Trois parmi eux: "Lhajates" de Mohamed Achaour, "Sofia" de Meryem Ben M'Barek et "Jahiliya" de Hicham Lasri, concourent dans la catégorie consacrée aux longs métrages, dont le jury sera présidé par le réalisateur marocain Faouzi Bensaidi, alors que le quatrième, "Le Grain de ta peau" de Sofia El Khyari, est sélectionné dans celle réservée aux courts-métrages.

Au programme de ce festival, qui se poursuivra jusqu'au 8 juillet, figure aussi une section hommages, qui seront dédiés au cinéaste libanais Jean Chamoun et au réalisateur et scénariste algérien Mahmoud Zemmouri. La troisième section prendra, quant à elle, la forme d'un regard sur le cinéma saoudien.

Par ailleurs, deux rencontres cinématographiques seront organisées lors de ce festival avec la participation de professionnels arabes et européens. La première s'articulera autour des résidences et ateliers d'écriture en Europe et dans le monde arabe et la seconde, autour de l'industrie cinématographique palestinienne. Un atelier d'écriture de scénarios courts métrages destiné aux porteurs de projets des deux rives de la Méditerranée et un autre Talents en court/De l'écrit à l'écran dédié aux jeunes autodidactes désireux de découvrir les différentes étapes d'un film, figurent aussi au programme.