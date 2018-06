Burkina Faso: Rupture du jeûne musulman - Le ministre Alpha Barry et des diplomates communient autour d'un repas

Puisque nous sommes à l'orée de la saison des pluies, le ministre a souhaité que les prières soient aussi et surtout faites en faveur d'une bonne saison des pluies cette année, afin d'oublier la saison pluvieuse de l'année dernière qui n'a pas été bonne, et oublier surtout les difficultés alimentaires que notre pays connaît.

A l'endroit des ambassadeurs, le ministre a transmis les remerciements du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour tout ce qu'ils font pour le Burkina Faso, au-delà des relations entre les Etats, pour la communauté musulmane au Burkina Faso. Le même mot de remerciement du président du Faso a été adressé à la FAIB par le ministre, pour les nombreuses prières qu'elle a faites et fait pour la paix au Burkina et la prospérité du pays.

Le 3 juin 2018, dans sa résidence à Ouagadougou, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Alpha Barry, a offert un repas de rupture de jeûne aux diplomates accrédités au Burkina, aux membres ou responsables de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB). C'était en présence de certains ministres et parlementaires burkinabè. Après avoir exécuté la prière de magrib ensemble à la résidence du ministre, les musulmans ont partagé un repas fraternel et prié pour la paix au Burkina.

