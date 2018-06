Burkina Faso: Adama Coulibaly crée l'alternative patriotique panafricaine burkindi

Le monde politique vient de s'agrandir. Après « Notre cause commune » (NCC) créé en mai dernier, c'est le parti l'Alternative patriotique panafricaine (APP) Burkindi qui a vu le jour. Au cours d'une conférence de presse tenue le 2 juin 2018 au Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) à Ouagadougou, le fondateur du parti, Adama Coulibaly, et ses camarades ont présenté le nouveau bébé à l'opinion publique.

« Nous n'aimons pas les stéréotypes. En effet, nous ne sommes adossés à aucun parti politique, ni de la majorité et ni de l'opposition. Toutefois, si dans le futur, nous constatons que nous avons les mêmes visions qu'un parti, nous n'hésiterons pas à lutter ensemble ». Ces propos sont du président de l'APP, Adama Coulibaly, lors de la conférence de presse que le parti a tenue le 2 juin dernier à Ouagadougou.

L'APP, pour lui, est un parti républicain qui vise le développement humain et la transformation de la société. Il a aussi noté que son parti est une alternative innovante bâtie sur un socle qui repose à la fois sur des valeurs traditionnelles burkinabè, africaines et fondamentalement de la gauche.

Cette alternative, selon lui, fait l'option d'une société bâtie sur la base des domaines de souveraineté prioritaires d'un Etat démocratique en faveur essentiellement des masses, centrés sur les valeurs d'une gauche pragmatique et non dogmatique affirmées dans son orientation idéologique, sur le chemin de la dignité qu'est le « Laawal Burkindi » et sur le « Horonya » qui est le comportement de l'honneur.

A la question de savoir si le parti sera au rendez-vous de l'élection présidentielle de 2020, le président a indiqué que leur priorité n'est pas d'abord les élections de 2020, mais plutôt chercher à se faire connaître par le peuple burkinabè afin d'apporter le changement au Burkina Faso.

La société dont rêve l'APP Burkindi, selon son président, se reconnaît à travers cinq caractéristiques, notamment les grandes valeurs de référence, à savoir la dignité, le patriotisme, l'intégrité, la justice et la mobilisation sociale à travers l'esprit patriotique, l'esprit de créativité, le fruit du travail et la Constitution.

« Nos différents secteurs clés et la vision de la future société burkinabè que nous souhaitons se penchent sur l'agriculture et l'élevage, la défense et la sécurité, la santé, l'emploi des jeunes et des femmes, l'éducation et la formation, l'énergie, l'eau et l'assainissement et la politique externe », a-t-il indiqué.

Notons que le président de l'APP, Adama Coulibaly, est un enseignant en philosophie et à la fois maître en art martiaux à Paris en France. Il a aussi milité à l'ANEB et au Mouvement burkinabè des droits de l'Hommes et des peuples (MBDHP).