Burkina Faso: Jubile d'or du CAMES - Roch Marc Christian Kaboré élevé à la dignité de Grand-Croix

Quatre chefs d'Etat ont fait le déplacement de Ouagadougou le 1er juin 2018, pour prendre part, aux côtés du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à la clôture du jubilé d'or du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES).

Ce sont : Alpha Condé de la Guinée, Faure Gnassingbé du Togo, Idriss Déby Itno du Tchad et Macky Sall du Sénégal et le ministre camerounais de l'enseignement supérieur, représentant le président Paul Biya du Cameroun.

A l'occasion, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été élevé à la dignité de Grand-croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES par son Secrétaire général (SG) et grand Chancelier de l'ordre international des palmes académiques du CAMES, le Pr Bertrand Mbatchi.

Après la tenue de la 35e session du Conseil des ministres, du 28 au 31 mai 2018 à Ouagadougou, le CAMES, fort de 19 membres, a bouclé les activités de commémoration de son cinquantième anniversaire dans la Salle des banquets de Ouaga 2000, en présence des chefs d'Etat de la Guinée, du Sénégal, du Tchad, du Togo et du Burkina, qui ont signé la déclaration de Ouagadougou sur l'enseignement supérieur dans les 19 pays membres.

Félicitant le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour les efforts consentis pour le rayonnement de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, l'Ordre international des palmes académiques du CAMES l'a élevé à la dignité de Grand-croix de l'Ordre international des palmes académiques. Les attributs de Grand-croix lui ont été portés par le grand Chancelier, Pr Bertrand Mbatchi.

Après avoir reçu cette distinction, le président du Faso a confié que le jubilé d'or du CAMES est la marque d'une Afrique qui bouge et qui entend prendre son destin en main.

« Je tiens à témoigner ma profonde gratitude à mes homologues chefs d'Etat qui ont bien voulu faire le déplacement de Ouagadougou pour être acteurs et témoins majeurs du jubilé du CAMES et de la présente cérémonie », s'est adressé le président du Faso à ses pairs.

Saluant l'action des pères fondateurs et des sommités du CAMES, Roch Marc Christian Kaboré a indiqué que son admission à la dignité de Grand-croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES est « une reconnaissance au peuple et au gouvernement burkinabè, pour l'ensemble des efforts de la Nation dans la promotion de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en particulier ».

Il a, à son tour, exprimé sa reconnaissance et celle de la nation burkinabè au grand chancelier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES ainsi qu'à l'ensemble des membres du Conseil de l'ordre pour la distinction reçue.

Il a laissé entendre que l'état des lieux du système éducatif burkinabè, à l'instar des autres pays membres du CAMES, nous interpelle sur la nécessité de relever les défis de la professionnalisation des filières d'enseignement et l'amélioration de l'adéquation formation-emploi.

Dans cette dynamique, le volet recherche a davantage besoin de coordination, d'infrastructures et d'équipements, de sécurisation foncière par endroits et de valorisation des résultats, selon le président du Faso. Et le Burkina Faso, avec son référentiel économique qu'est le PNDES, de 2016 à 2020, a mis la formation du capital humain au centre des priorités nationales, de son point de vue.