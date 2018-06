Madagascar: Leader Fanilo - Le conseil national pour une alternance positive

Plus de 600 congressistes ont participé à ce conseil national et les 22 régions du pays y ont été représentées.

Le Leader Fanilo a tenu son conseil national ordinaire les 1er et 2 juin dernier à Ambositra. Le président national de ce parti, Jean Max Rakotomamonjy a expliqué que le choix de ce chef-lieu de région a été dicté par le fait qu'il s'agit de la ville natale du feu Herizo Razafimahaleo, fondateur de cette formation politique.

Il a, en outre déclaré que ce parti est pour une alternance positive, et ce, par le biais des élections. D'ailleurs, ce parti a été toujours présent à toutes les échéances électorales. Lors de ces assises nationales, l'on a procédé également à l'élection du président national de ce parti, Jean-Max Rakotomamonjy a été reconduit à son poste. Notons que le renouvellement du bureau national se fera ultérieurement.

Décentralisation effective. Lors de son discours de clôture, le président national a martelé que seule la décentralisation effective est la solution pour le pays.

« Il faudrait laisser à chaque région de prendre en main sa destinée » a-t-il soutenu. Il n'a pas manqué également de parler de la jeunesse qui représente 60% de la population, il a ainsi fait savoir qu'« il incombe aux 'raiamandreny' de penser à l'avenir des jeunes.

Il ne faudrait pas les laisser livrés à eux-mêmes ». Et lui de souligner au passage qu'« il devrait y avoir un fonds d'appui et de soutien pour la jeunesse que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de nouvelles technologies ». Il a touché mot aussi sur les affaires nationales, il prône notamment l'apaisement et le dialogue. « Le Leader Fanilo est prêt à apporter sa contribution », a-t-il indiqué.

Lutte contre la pauvreté. De son côté, le vice-président national Toto Vincent a déclaré que pour le Leader Fanilo c'est « faire de la politique autrement ». Avant de se demander « où en sommes-nous dans la lutte contre la pauvreté, l'insécurité, mais aussi l'éducation ».

Pour en revenir au conseil national, il y avait eu trois commissions, lors de ces assises, commission politique idéologie et orientation, la commission vie de parti, redynamisation du parti et commission gouvernance et développement, social et économie.

Toujours est-il que d'autres politiciens ont fait le déplacement. Il s'agit notamment de Voninahitsy Jean Eugène (Rpsd-Vaovao), Saraha Rabeharisoa (Parti Libéral et démocrate) et Tsaranazy Jean Emile (Arema).