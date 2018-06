Cameroun: L'ambassadrice américaine aux Nations Unies charge le régime Biya

C'est ce coup de théâtre qui a peut-être provoqué les récents et subits yeux doux des Serial Killers du très redouté Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) de M. Paul Biya dans la Manyu, région qui a subi le plus grand exode vers le Cross-River voisin... ---

Le candidat Akere T. Muna - à la suite de son homologue Felix Agbor Nkongho - a saisi récemment, par courrier, entre autres : le Département d'État américain, le Conseil de sécurité de l'ONU, la Open Society de George Soros, etc., sur la répression sanglante, grandissante et ciblée du régime Biya sur les Anglophones sans distinction aucune.

La représentante des États-Unis a notamment exigé la libération des détenus. L'année dernière, lorsque la diplomate américaine était questionnée sur la situation au Cameroun par notre confrère Matthew R. Lee de 'Inner City Press', elle disait n'avoir aucune information sur ce pays et s'enfuyait presque face aux questions.

Dans un véritable chef d'accusation, elle a demandé au régime Biya d'arrêter immédiatement de réprimer les populations civiles, de respecter les droits de l'homme, la liberté d'expression et, surtout, de mener des "enquêtes crédibles" sur les allégations de massacres de civils dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest du pays.

