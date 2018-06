Gabon: Entreprendre - Carmen NDAOT inaugure le Club d'entrepreneuriat des élèves d'Immaculée de Libreville.

« Ne jamais baisser les bras. Croire en soi et en ce en quoi on aspire fermement ». C'est la dynamique que veut impulser la nouvelle ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat, Carmen Ndaot. Elle s'est rendue à l'Institut Immaculée Conception de Libreville. Elle a procédé au lancement officiel du Club d'entrepreneuriat de la JA Gabon. C'était en mai dernier, en présence des responsables dudit établissement et bien d'autres leaders du monde de l'entrepreneuriat.

Ils sont pour la plupart, élèves en classe de Terminale. Entreprendre est une passion pour certains d'entre eux. Ils ont créé un club d'entrepreneuriat au sein de leur établissement, Immaculée conception. De leur volonté et détermination, ces apprenants ont eu le soutien des leaders du monde entrepreneurial. Ce qui a fait l'objet de l'inauguration de leur club. Il s'agit de Radia Garrigues, Directrice exécutive de l'incubateur national JA Gabon, de Sébastien Bottari, Directeur général d'Everest Media Sarl et de Carmen Ndaot, Ministre gabonais en charge de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat qui sont venus les encourager.

Il faut instruire les élèves à la pratique entrepreneuriale, défend Sébastien Bottari. Il promet soutenir cette jeunesse qui se bat. Celle qui a la volonté et le courage de se battre pour créer. Cette jeunesse, qui pour lui, prendra les destinées du Gabon. Il a également fait savoir aux dirigeants, aux enseignants et aux apprenants qu'il était amoureux de leur devise : « Eduquer pour transformer ». Le Directeur général d'Everest Media Sarl (société organisatrice du Marathon du Gabon) invite les jeunes entrepreneurs à se préparer pour y arriver.

Bastid, le jeune Directeur général de la mini-entreprise Dising d'Immaculée n cache pas sa fierté. Il invite les autres à oser. « Il faut essayer. Il faut participer. Il faut prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Car qui ne risque rien n'a rien » conclut-il.

Pour la Directrice exécutive de l'incubateur national JA Gabon son objectif n'est pas de transformer chaque collégien ou lycéen en entrepreneur. Son ambition est de donner à chacun des opportunités de créer, de se distinguer. Elle offre des voies et moyens pour obtenir les clefs de l'autonomie.

Les lycées et collèges doivent être les lieux par excellence où l'on façonne les futurs entrepreneurs. Carmen Ndaot, Ministre gabonais en charge de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat le pense si bien des élèves de l'Institut Immaculée Conception. Elle estime que : « les jeunes ont un potentiel. Ils ont des choses à donner. Vous êtes un exemple pour les autres. Il faut apprendre à gérer car demain vous appartient. N'ayez pas peur du monde du travail ». A la suite de ces propos, Carmen Ndaot a vivement conseillé aux jeunes de poursuivre leurs études. L'avenir d'un pays, soutient-elle, dépend de la formation des jeunes.

