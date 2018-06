Algérie: Antar Yahia et Fériel Salhi décorés de l'Ordre du mérite olympique algérien

ALGER- Le défenseur international, Antar Yahia et l'escrimeuse Fériel Sakhi, ont été décorés de la médaille de l'Ordre du mérite olympique et sportif algérien (COA), samedi lors de l'assemblée générale ordinaire (AGO) tenue au siège de l'opérateur de téléphonie Mobilis à Bab Ezzouar (Alger).

"A travers cette distinction qui devient une tradition pour le COA, nous rendons hommage à des acteurs du sport algérien qui ont dignement représenté l'Algérie dans les évènements sportifs et contribué au développement et l'épanouissement du sport de manière général", a indiqué le président du COA, Mustapha Berraf.

Il a également ajouté que l'instance olympique "désire aujourd'hui reconnaître le mérite de ces deux personnalités exceptionnelles pour leur engagement et abnégation au service de la nation".

Pour sa part, l'olympienne, arbitre internationale et membre de l'exécutif de la Fédération Internationale d'escrime, Fériel Salhi, a rappelé les actions du COA tendant à concrétiser le principe de la parité notamment dans le sens de la recommandation 11 de l'agenda 2020 qui favorise l'égalité des sexes et a souhaité à cette occasion beaucoup de bonheur et de réussite à toutes les femmes du mouvement sportif national.

Le défenseur international et capitaine de la sélection algérienne de football, Antar Yahia, a salué l'initiative de l'instance olympique. "Je ne m'attendais pas à cette distinction surtout qu'il s'agit de la plus chère médaille qu'un sportif peut remporter. Je remercie le COA et tous ceux qui contribuent au développement du sport algérien et je leur souhaite beaucoup de réussite. Je serais toujours au service de mon pays, c'est une certitude".

"Je suis évidemment ému par cette distinction qui me va droit au coeur, surtout que je suis honoré chez moi et je pense qu'il n'y a pas mieux que de recevoir une telle reconnaissance chez moi, en Algérie", a dit le héros d'Oumdourman.

Outre les membres de l'exécutif du COA et des représentants des fédérations olympiques et non olympiques, les travaux de l'AGO ont été rehaussés par la présence de plusieurs personnalités dont le directeur général d'ATM Mobilis Sid Ahmed Zaidi, les ministres de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab et des Travaux publics et de transport, Abdelghani Zalene.