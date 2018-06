Algérie: AG Ordinaire du COA - Intronisation de trois nouveaux membres à l'assemblée générale

ALGER- Trois nouveaux membres ont été intronisés à l'assemblée générale du Comité olympique et sportif algérien (COA), samedi soir à Alger lors de l'AG ordinaire du COA tenue au siège d'ATM Mobilis à Bab Ezzaouar.

Il s'agit de Khelili Messaouda (athlétisme), Djaaboub Nacéra (athlétisme) et Lafri Nadia (volley-ball).

L'intronisation des trois membres intervient conformément au principe de la parité notamment dans le sens de la recommandation 11 de l'agenda 2020 qui favorise l'égalité des sexes.

"Je remercie les membres de l'AGO de m'avoir intronisé au sein de la famille de l'instance olympique. J'ai toujours pris part aux événements qu'organise le COA en tant que participante. Aujourd'hui, je deviens membre à part entière", a déclaré Djaaboub Nacéra, première femme sacrée aux Jeux méditerranéens d'athlétisme.

Souhaitant pouvoir contribuer dans l'action olympique et le sport algérien en général, Khelili Messaouda, ancienne championne d'athlétisme et titulaire du trophée femme et sport du CIO, ambitionne de faire profiter son expérience au profit des jeunes talents.

"Je souhaite apporter ma contribution dans la formation, le suivi et la prise en charge des jeunes talents, évidemment dans ma spécialité l'athlétisme", a-t-elle dit.

Outre les membres de l'exécutif du COA et des représentants des fédérations olympiques et non olympiques, les travaux de l'AGO ont été rehaussés par la présence de plusieurs personnalités dont le Directeur général d'ATM Mobilis Sid Ahmed Zaidi et les ministres de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab et des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalene.