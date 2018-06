Algérie/Cap-Vert: Hattab "déçu" par la défaite de l'Algérie face au Cap-Vert

Les Verts sont appelés à tourner la page du Cap-Vert et se concentrer sur l'autre test, et pas des moindres, prévu le 7 juin à Lisbonne face au Portugal, champion d'Europe en titre.

"Il faut réfléchir avec les acteurs du mouvement sportif national pour trouver des solutions. Aujourd'hui, les pays voisins préparent le Mondial-2018 qui procure une joie à toutes les générations. Il faut tirer les leçons pour se lever avec force et ne pas tomber dans les mêmes erreurs afin de ne pas rater le prochain rendez-vous", a déclaré le patron du ministère de la Jeunesse et des Sports.

"Il faut avouer que c'est une défaite qui fait mal. Même si c'est un match amical, on parle de l'Algérie là, nous avons de grands joueurs avec un niveau mondial. Il faut profiter de ces talents qui sont au sein de l'équipe nationale. Franchement, c'est un résultat décevant", a regretté M. Hattab à l'issue d'une visite de travail et d'inspection au niveau d'infrastructures sportives à Alger.

