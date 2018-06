Afrique Australe: Energie dans les pays de la COI - L'association des régulateurs pour une pratique « régulatoire » harmonisée

Rappelons que les régulateurs de l'énergie des pays de l'Océan Indien sont membres de plusieurs autres réseaux régionaux, dont l'association régionale des régulateurs de l'énergie pour l'Afrique orientale et australe (AREFOA) du COMESA et l'Association régionale des régulateurs de l'électricité de la SADC (RERA).

Et à elle d'ajouter que la démarche de mettre en place cette association des régulateurs est bénéfique pour Madagascar dans la mesure où la Grande Ile se lance de manière plus poussée dans la voie de la transition énergétique.

Pratique « régulatoire ». Cette association est ainsi une structure d'échanges de bonnes pratiques entre les régulateurs issus de chacun des pays membres et permet d'apprendre des expériences des uns et des autres. Dans un second temps, la démarche peut aboutir à un modèle commun de régulation. « Sur ce volet précis, il y aura probablement quelques points sur lesquels les pays membres devront s'accorder.

L'idée émise lors du Forum des énergies durables a fini par se concrétiser par la création de l'Association des régulateurs de l'énergie des pays de l'Océan Indien. Une association, à laquelle adhère ainsi l'Office de Régulation de l'Electricité (ORE) de Madagascar, et appelée à se focaliser davantage sur les besoins et enjeux insulaires en matière de transition énergétique de ces pays.

