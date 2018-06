Madagascar: Crise politique - Les efforts économiques des dernières années compromis

« Selon les indicateurs de la Banque mondiale, la qualité des institutions malgaches ne cesse de progresser, surtout en matière de protection sociale et de gestion budgétaire, depuis le retour à l'ordre constitutionnel en 2014. La notation CPIA du pays est passée de 3,0 en 2013, lorsque les performances du pays étaient au plus bas, à 3,2 en 2016 ».

Depuis le retour à l'ordre constitutionnel en 2014, la situation s'est améliorée, notamment en matière de gouvernance. La preuve, un dossier spécial de la note de conjoncture économique, consacré à l'environnement institutionnel, fait état de l'amélioration de la situation, constatée dans la dernière Évaluation des politiques et des institutions nationales (plus connue sous son acronyme anglais « CPIA ») de la Banque mondiale.

Aujourd'hui, le principal moteur de cette croissance est le secteur tertiaire, avec le soutien des travaux publics et des activités connexes telles que le commerce, les services et le transport ». Et 2018 est considérée comme l'année d'une vraie reprise. La même note de conjoncture économique parle d'ailleurs de croissance économique positive.

Si elle persiste dans le temps, la crise politique actuelle va compromettre les acquis économiques de ces dernières années. Et la reconstruction sera, une fois de plus très difficile.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.