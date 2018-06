L'école est aussi et surtout un lieu de vie dans lequel nos enfants doivent se sentir bien, et nous sommes heureux d'avoir pu apporter notre contribution à ce projet. » a pour sa part indiqué, un responsable de « Vivo Energy Madagascar ».

Une occasion pour l'entreprise de démontrer sa volonté de contribuer à la promotion de l'éducation à Madagascar. Les travaux de réhabilitation consistaient notamment à l'innovation de la salle de classe et à l'octroi de mobiliers du préscolaire, de tables- bancs ainsi que de la construction d'une haie colorée et diverses illustrations dans la salle du préscolaire.

